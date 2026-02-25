Il Cadillac Hertz Team JOTA ha svelato la livrea aggiornata in vista del FIA World Endurance Championship 2026. La scelta cromatica conferma la fedeltà alla stagione precedente, mantenendo i colori oro e bianco come protagonisti per entrambe le vetture, la n. 38 e la n. 12. Questa continuità estetica sottolinea l'identità visiva del team.

Novità nell'equipaggio della vettura n. 38

La principale novità riguarda la composizione dell'equipaggio della vettura numero 38. Jack Aitken prenderà il posto di Jenson Button, mentre Earl Bamber e Sébastien Bourdais sono stati confermati.

Per quanto concerne la vettura n. 12, l'equipaggio sarà formato da Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens. La vettura n. 12 ha dimostrato la propria competitività lo scorso luglio a San Paolo, dove ha ottenuto una vittoria dominante sin dalle qualifiche.

Contesto e calendario del Mondiale

La presentazione della livrea e delle novità è avvenuta mercoledì 25 febbraio 2026. Il Mondiale prenderà il via il 28 marzo in Qatar, sul circuito di Lusail. Questo appuntamento segna l'inizio della seconda stagione per il marchio americano in collaborazione con la compagine britannica, dopo una precedente esperienza come cliente di Porsche Motorsport.

Conferma della livrea

La livrea 2026, svelata attraverso una galleria fotografica pubblicata il 24 febbraio 2026, conferma la sostanziale invariabilità cromatica rispetto all'anno precedente. L'estetica della V‑Series.R rimane quindi fedele ai colori oro e bianco che hanno caratterizzato la stagione 2025, rafforzando il legame visivo tra le vetture e il team.