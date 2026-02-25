Il circuito maschile della Coppa del Mondo di sci alpino riprende dopo le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 con la tappa di Garmisch‑Partenkirchen, in Germania. Il programma prevede una discesa libera e un super‑G, preceduti da due prove cronometrate sulla pista Kandahar. Il direttore tecnico Max Carca ha convocato nove atleti azzurri per le competizioni teutoniche.

Atleti convocati e programma delle gare

Gli sciatori selezionati per rappresentare l’Italia sono Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese.

Le prove cronometrate per la discesa libera si svolgeranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, entrambe con inizio alle ore 11.45. La discesa libera è in programma sabato 28 febbraio, mentre il super‑G si terrà domenica 1° marzo. L’Italia avrà a disposizione nove pettorali in entrambe le discipline.

Contesto stagionale e calendario internazionale

