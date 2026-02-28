Al PalaCasali di Ancona si apre la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica. Le competizioni pomeridiane promettono diverse prove di rilievo, con particolare attenzione alla marcia, allo sprint e al salto in lungo.

Programma del pomeriggio

Dopo le prove multiple mattutine, il pomeriggio sarà animato dai 3000 metri di marcia femminile. Nel salto in lungo femminile è attesa la partecipazione di alcune delle migliori specialiste italiane. In contemporanea si svolgerà anche la competizione maschile della stessa disciplina.

Gare di velocità e mezzofondo

Il programma pomeridiano include le batterie e la finale dei 60 metri femminili, i 1500 metri maschili, le batterie dei 400 metri, il salto con l’asta maschile e i 5000 metri di marcia maschile.

Contesto e prospettive

Questa edizione dei Campionati Italiani Indoor si svolge con alcune settimane di anticipo rispetto ai Mondiali Indoor, offrendo agli atleti un’importante occasione di confronto in vista della rassegna iridata. La giornata di sabato si preannuncia quindi ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica.

Copertura mediatica

Il programma dettagliato della giornata prevede la presenza di diversi nomi di rilievo nelle varie discipline. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva su RaiSportHD e in streaming su Rai Play e atleticaitaliana.tv, con la diretta testuale su OA Sport.