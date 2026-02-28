Domen Prevc si conferma protagonista a Bad Mitterndorf, conquistando il trampolino di volo grazie a una rimonta decisiva nella seconda serie. In Austria, lo sloveno ha superato Stephan Embacher, permettendo a Giovanni Bresadola e Alex Insam di qualificarsi tra i primi trenta.

Prevc ribalta la situazione e vince

Nel corso della gara sul trampolino di volo di Bad Mitterndorf‑Kulm, Prevc ha saputo ribaltare la situazione grazie a un secondo salto di grande qualità. Dopo una prima serie in cui era indietro rispetto a Embacher (211,1 contro 217,6), lo sloveno ha realizzato 221,9 punti nella seconda, portando il totale a 433.

Embacher si è fermato a 431,9, mentre il podio è stato completato da Jonas Schuster con 401,1 punti.

Buon risultato per gli azzurri

Per l’Italia, la gara ha riservato buone notizie: Giovanni Bresadola ha chiuso in ventunesima posizione con 358 punti, mentre Alex Insam si è piazzato ventinovesimo con 334,8 punti. Interessante lo scambio di posizioni tra i due dopo la prima serie: Insam era ventiduesimo e Bresadola ventottesimo, ma nella classifica finale hanno invertito le posizioni.

Il trampolino Kulm e il contesto della gara

Il trampolino di volo di Bad Mitterndorf, noto anche come Kulm, è uno dei quattro impianti di volo con gli sci attivi al mondo. Inaugurato nel 1950 e ristrutturato più volte, l’ultima nel 2014, il punto K è a 200 metri e il record di distanza appartiene allo sloveno Žiga Jelar con 247,5 metri, stabilito nel 2023.

La competizione si inserisce nel calendario della Coppa del Mondo di salto con gli sci, che comprende diverse tappe su trampolino di volo. Domen Prevc, già vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini e campione mondiale di volo a Oberstdorf, conferma il suo dominio anche in questa specialità.