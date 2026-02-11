Elisabetta Cocciaretto è scesa in campo mercoledì 11 febbraio 2026 a Doha per disputare gli ottavi di finale del torneo WTA 1000, il Qatar TotalEnergies Open, contro l’americana Ann Li. La notizia è giunta da una diretta testuale che ha seguito il match in tempo reale.

Il percorso nel torneo

L’incontro si è svolto sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha. Cocciaretto, ripescata in tabellone come lucky loser dopo la sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni contro Varvara Gračëva, ha già ottenuto due vittorie nel main draw: al primo turno contro Jacquemot (7-6, 6-2) e un sorprendente successo su Coco Gauff (6-4, 6-2), testa di serie numero quattro.

Ora affronta Ann Li negli ottavi, con la possibilità di raggiungere i quarti di finale di un Master 1000 per la prima volta in carriera.

Contesto e prospettive

Il match contro Li rappresenta un’occasione importante per Cocciaretto, che ha dimostrato di poter competere ad alto livello. Il tabellone, indebolito dalle uscite premature di alcune teste di serie, offre un percorso potenzialmente favorevole. In caso di vittoria, l’azzurra si qualificherebbe per i quarti e consoliderebbe ulteriormente la sua posizione nel ranking mondiale.

Il torneo e la scalata nel ranking

Il Qatar TotalEnergies Open, uno dei più prestigiosi tornei WTA 1000, si svolge dall’8 al 14 febbraio 2026. Cocciaretto, attualmente numero 57 del ranking, ha guadagnato 122 punti netti salendo virtualmente al 48° posto grazie al passaggio agli ottavi.

In caso di vittoria contro Li, potrebbe salire al 39° posto virtuale con altri 95 punti. Un’eventuale semifinale la proietterebbe al 32° posto, una finale al 24°, e una vittoria la porterebbe in top 20, al 20° posto virtuale, superando il suo best ranking precedente di 29ª posizione.