Geronimo La Russa si è insediato oggi alla presidenza dell’Automobile Club d’Italia (ACI). L’ufficializzazione arriva a seguito del completamento dell’iter di ratifica parlamentare, successivo alla sua elezione avvenuta lo scorso 9 luglio. In quell’occasione, La Russa aveva ottenuto un consenso netto, superando il 78% dei voti dell’Assemblea ACI, su un totale di 2.112 voti espressi.

Chi è il nuovo presidente ACI

Nato a Milano il 2 aprile 1980, Geronimo La Russa è un avvocato, sposato e padre di due figlie. La sua carriera all'interno dell'Automobile Club lo ha visto ricoprire in precedenza la carica di presidente dell’Automobile Club di Milano e quella di vice presidente dell’Automobile Club d’Italia.

È inoltre riconosciuto come uno dei fondatori di ACI Storico, testimoniando una profonda passione per i motori e le corse sportive.

Il percorso verso la presidenza

L’elezione di Geronimo La Russa, avvenuta il 9 luglio scorso, ha registrato un ampio consenso, con oltre il 78% dei voti favorevoli da parte dell’Assemblea ACI. L’insediamento formale alla guida dell’ente, avvenuto oggi 11 febbraio 2026, sancisce la conclusione di un percorso che lo ha visto crescere all’interno dell’organizzazione. Questo passaggio di consegne segna anche la fine del commissariamento dell’ente, precedentemente in atto, e l’avvio di un nuovo quadriennio di gestione per il periodo 2025-2028.