Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà giovedì 12 febbraio a Cortina d’Ampezzo per assistere alla gara del SuperG femminile sulla pista Olympia delle Tofane. La sua presenza è attesa per sostenere le atlete azzurre, tra cui figurano nomi di spicco come Sofia Goggia e Federica Brignone.

Un programma istituzionale e sportivo

L’arrivo del Capo dello Stato a Cortina seguirà un impegno istituzionale a Trento, dove è prevista l’inaugurazione dell’anno accademico della Biblioteca universitaria centrale intitolata ad Alcide De Gasperi. Nel pomeriggio, Mattarella si recherà sulla pista Olympia delle Tofane per seguire le prestazioni delle sciatrici.

Al termine della competizione, è in programma una visita al Villaggio Olimpico, con un pranzo offerto agli atleti. Sarà accompagnato in questa occasione dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e dal segretario generale, Carlo Mornati. La giornata si concluderà con una tappa a Casa Italia.

Un gesto di vicinanza allo sport italiano

La partecipazione del Presidente Mattarella alle competizioni si inserisce in un percorso di attenzione e sostegno allo sport italiano. La sua presenza alle gare, al Villaggio Olimpico e a Casa Italia rappresenta un segnale di vicinanza agli atleti e ai valori olimpici, sottolineando l'importanza del movimento sportivo nazionale.

Presenza alle Olimpiadi invernali

La visita a Cortina si inquadra nel contesto delle Olimpiadi invernali.

