Elisabetta Cocciaretto è scesa in campo mercoledì 11 febbraio nel torneo WTA 1000 di Doha, affrontando l’americana Ann Li negli ottavi di finale. La tennista marchigiana, ripescata come lucky loser dopo l’eliminazione nelle qualificazioni, ha già superato due turni nel tabellone principale e ora punta a proseguire la sua corsa nel torneo qatariota.

Il cammino fino agli ottavi

Entrata nel tabellone principale come lucky loser, Cocciaretto ha esordito con una vittoria contro la francese Elsa Jacquemot, superata per 7‑6, 6‑2. Nel turno successivo ha centrato un risultato di grande rilievo, eliminando in due set la statunitense Coco Gauff, numero cinque del mondo, con il punteggio di 6‑4, 6‑2 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Il match contro Ann Li

Mercoledì mattina l’azzurra ha affrontato Ann Li, numero 41 WTA, in un match sulla carta equilibrato. I precedenti tra le due giocatrici sono in perfetta parità: Li aveva vinto a Guangzhou lo scorso anno, mentre Cocciaretto si era imposta a Hobart all’inizio della stagione. L’incontro, programmato sul campo 2 a partire dalle 11:30 ora italiana, rappresenta per Cocciaretto l’opportunità di raggiungere i quarti di finale in un torneo WTA 1000 per la prima volta in carriera.

Contesto e prospettive

Il percorso di Cocciaretto a Doha è già un successo significativo: da lucky loser agli ottavi di finale, con vittorie di prestigio e una fiducia in costante crescita. Il confronto con Ann Li può rappresentare un ulteriore salto di qualità.

In caso di vittoria, l’azzurra si proietterebbe nei quarti, continuando una settimana che si sta rivelando tra le migliori della sua carriera.

Impatto sul ranking

Secondo una stima, il passaggio agli ottavi ha già fruttato a Cocciaretto 122 punti netti, facendola salire dalla 57ª alla 48ª posizione virtuale nel ranking WTA. In caso di vittoria contro Ann Li, potrebbe guadagnare altri 95 punti, proiettandosi al 39° posto virtuale. Una eventuale semifinale la porterebbe al 32° posto, mentre una finale o il titolo la proietterebbero rispettivamente al 24° e al 20° posto virtuale, migliorando sensibilmente il suo best ranking (29ª in carriera).