Nonostante la qualificazione al tabellone principale del WTA 1000 di Dubai, Elisabetta Cocciaretto è stata costretta a rinunciare al torneo a causa di un problema alla coscia destra. La tennista marchigiana, reduce da un intenso periodo agonistico culminato nei quarti di finale a Doha, ha dovuto dare forfait prima di affrontare Emma Raducanu.

Le circostanze del forfait

Il match, inizialmente previsto sul campo 2, ha visto il ritiro di Cocciaretto a causa del sopraggiunto problema fisico. La sua partecipazione era già stata messa in discussione dopo un percorso serrato tra Doha e Dubai.

Al posto dell'azzurra, è entrata nel tabellone principale la croata Antonia Ružić, ripescata come lucky loser dopo la sconfitta nel primo turno delle qualificazioni contro Rebecca Šramková.

Il contesto del torneo

La rinuncia di Cocciaretto si inserisce in un quadro di ritiri che hanno caratterizzato il torneo di Dubai, con diverse atlete che hanno dovuto abbandonare la competizione per motivi fisici o legati al calendario. Il ripescaggio di Ružić rappresenta una delle procedure standard per garantire la continuità del tabellone principale.

Prossimi impegni

Il prossimo impegno per Elisabetta Cocciaretto, qualora il suo recupero fisico lo consenta, sarà il WTA 250 di Mérida. In questa competizione, l'atleta italiana difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, quando in finale prevalse su Emma Navarro.