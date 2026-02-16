Federica Brignone ha scritto una pagina storica dello sci alpino italiano alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’atleta azzurra, a 35 anni, ha conquistato la medaglia d’oro sia nel super-G che nello slalom gigante, diventando la sciatrice italiana più anziana a vincere un oro olimpico nella disciplina. Il suo successo arriva meno di un anno dopo un grave infortunio alla gamba sinistra, che aveva messo in dubbio la sua partecipazione ai Giochi.

Un ritorno da campionessa

Brignone ha dimostrato una straordinaria determinazione nel percorso di riabilitazione, riuscendo a tornare in pista e a imporsi ai massimi livelli.

La sua doppietta d’oro è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, che hanno sottolineato la forza mentale e la resilienza della campionessa valdostana. Il suo percorso, segnato da incertezza e sacrifici, si è trasformato in una delle storie più emozionanti di queste Olimpiadi.

La storia dello sci italiano

Con queste vittorie, Brignone ha riscritto la storia dello sci alpino italiano, aggiungendo la quinta medaglia olimpica al suo palmarès. Il suo esempio è diventato un simbolo di ispirazione per tutto il movimento sportivo nazionale e internazionale. La sua impresa è stata celebrata come una delle più significative di Milano-Cortina 2026, confermando il suo ruolo di protagonista assoluta dei Giochi.

Il successo di Brignone rappresenta non solo un trionfo personale, ma anche un momento di orgoglio per lo sport italiano, che vede una delle sue atlete più rappresentative raggiungere il massimo risultato dopo una difficile ripresa.