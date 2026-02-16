Oggi a Bormio, nel contesto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si disputa lo slalom maschile di sci alpino. In pista Lucas Pinheiro Braathen, reduce da una vittoria a gennaio ad Adelboden, cerca il bis, mentre per Alex Vinatzer rappresenta l’ultima occasione per lasciare il segno.

Il contesto della gara

La prima manche dello slalom maschile è in programma alle ore 10.00, con la seconda manche prevista dalle ore 13.30, con inversione dei migliori trenta. Tra gli azzurri al cancelletto di partenza figurano Alex Vinatzer (pettorale numero 14), Tommaso Sala (23), Tobias Kastlunger (34) e Tommaso Saccardi (37).

Braathen e Vinatzer: obiettivi opposti

Lucas Pinheiro Braathen, vincitore dello slalom di Adelboden a gennaio, punta a confermarsi e a conquistare un’altra medaglia olimpica. Alex Vinatzer, invece, affronta l’ultima opportunità per riscattare una stagione difficile e ottenere un risultato significativo.

La sfida tecnica

La gara odierna si svolge su una delle piste più impegnative delle Olimpiadi, con condizioni tecniche che richiedono precisione e ritmo. Braathen, forte della sua recente vittoria, parte con fiducia, mentre Vinatzer, consapevole dell’importanza dell’appuntamento, cercherà di sfruttare al meglio questa chance.

In Coppa del Mondo, Braathen ha già dimostrato costanza e talento: tra novembre 2025 e gennaio 2026 ha collezionato piazzamenti di rilievo, tra cui un secondo posto in gigante ad Adelboden e altri podi in slalom e gigante, confermando la sua competitività nelle discipline tecniche.

Per Vinatzer, invece, la stagione è stata altalenante: dopo alcune difficoltà iniziali, ha centrato un settimo posto a Schladming il 29 gennaio, risultato che gli ha permesso di entrare nel secondo sottogruppo di merito e di ottenere un pettorale tra l’8 e il 15 per lo slalom olimpico. Quella di oggi è dunque davvero l’ultima occasione per lasciare il segno.