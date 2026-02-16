Domani, martedì 17 febbraio, si assegnerà il secondo titolo olimpico della combinata nordica ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. L’appuntamento è fissato in Val di Fiemme, teatro della prova individuale Gundersen. La competizione prevede il salto dal trampolino grande al mattino, seguito dalla gara di fondo nel primo pomeriggio.

Programma della giornata

La giornata olimpica prenderà il via alle 10.00 con il segmento di salto dal trampolino grande. A seguire, alle 13.45, si disputerà la prova di fondo sulla distanza di 10 km, che decreterà il nuovo campione olimpico della specialità.

Copertura televisiva e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2. In streaming, la diretta sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max. Il segmento di salto sarà inoltre visibile anche su Eurosport 1 e DAZN. Per chi preferisce seguire l’evento in forma testuale, OA Sport offrirà una diretta live.

Contesto e protagonisti

La prova segue il successo del norvegese Jens Luraas Oftebro, vincitore della gara sul trampolino piccolo. Gli atleti azzurri Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin, pur lontani dal podio nella prima gara, saranno in gara con l’obiettivo di migliorare il loro piazzamento e puntare alla top ten.

Calendario completo della combinata nordica

Il calendario della combinata nordica prevede tre eventi maschili in Val di Fiemme tra l’11 e il 19 febbraio: la Gundersen individuale dal trampolino piccolo (11 febbraio), la Gundersen dal trampolino grande (17 febbraio) e la prova a squadre Team Sprint (19 febbraio).

Tutte le gare si svolgono tra Predazzo e Lago di Tesero e sono trasmesse in diretta su Rai 2 e Rai Sport HD, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1 e 2, HBO Max e DAZN, con diretta testuale su OA Sport.