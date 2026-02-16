Martedì 17 febbraio segna una giornata di grande attesa per il bob ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Sulla storica pista intitolata a Eugenio Monti, situata a Cortina d’Ampezzo, si consumerà l'epilogo del bob a due maschile, con l'assegnazione della medaglia d'oro. Nel pomeriggio, inoltre, prenderanno il via le prime due prove di allenamento del bob a due femminile.

Programma della giornata

La sessione mattutina, a partire dalle ore 14.00, sarà dedicata alle prime due prove di allenamento del bob a due femminile. Queste sessioni, sei in totale, non prevedono alcuna copertura televisiva né in streaming.

In serata, alle ore 19.00, il programma entra nel vivo con la terza manche del bob a due maschile, che sarà trasmessa in diretta su Rai2. L'appuntamento clou è fissato per le ore 21.05, con la quarta e ultima manche che decreterà i vincitori, anch'essa visibile in diretta sulla rete ammiraglia Rai.

Come seguire le gare

Mentre le prime due prove del bob a due femminile rimarranno escluse dai palinsesti televisivi e streaming, le sfide decisive del bob a due maschile godranno di un'ampia copertura. Oltre alla diretta su Rai2, gli appassionati potranno seguire gli eventi in streaming su piattaforme quali Eurosport 2, RaiPlay, RaiPlay Sport, discovery+, DAZN e HBO Max, per i rispettivi abbonati. OA Sport garantirà inoltre una diretta testuale per ogni manche, offrendo aggiornamenti costanti.

Contesto e attese

La competizione maschile si preannuncia come un'emozionante sfida tra i piloti tedeschi, con Francesco Friedrich e Johannes Lochner favoriti d'obbligo. L'italiano Patrick Baumgartner è chiamato a una prestazione eccezionale per ambire a un posto sul podio olimpico. Nel bob a due femminile, le atlete che si sono già distinte nel monobob torneranno in azione, pronte a contendersi le medaglie in un contesto altamente competitivo.

Il calendario del bob

In linea con il calendario ufficiale delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, le gare di bob si svolgeranno integralmente dal 15 al 22 febbraio sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Il programma include le discipline del bob a due uomini, bob a due donne, bob a quattro uomini e monobob femminile.

Nello specifico, il bob a due maschile prevede le prime due manche il 16 febbraio e le restanti il 17 febbraio, mentre il bob a due femminile si disputerà il 20 e 21 febbraio. Il 17 febbraio, dunque, vedrà le prime prove femminili unicamente come sessioni di allenamento, distinte dalla gara ufficiale.