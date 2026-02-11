Da Tesero, in Val di Fiemme, la Norvegia celebra un nuovo successo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina. Jens Luraas Oftebro si è aggiudicato la medaglia d’oro nella combinata nordica, disciplina che unisce salto con gli sci e fondo, vincendo la prova individuale Gundersen da trampolino normale con 10 km di fondo.

La competizione e i protagonisti

Oftebro, già tra i favoriti e secondo nella classifica generale di Coppa del Mondo, ha superato l’austriaco Johannes Lamparter, leader della Coppa, che si è dovuto accontentare dell’argento. Il bronzo è stato conquistato dal finlandese Eero Hirvonen.

Per quanto riguarda gli atleti italiani, Samuel Costa ha concluso al tredicesimo posto, a 2’22”6 dal vincitore. Aaron Kostner si è piazzato sedicesimo, con un distacco di 3’18”8, mentre Alessandro Pittin, alla sua sesta Olimpiade e fresco trentaseienne, ha terminato la gara al diciannovesimo posto.

Significato della vittoria

La vittoria di Oftebro non fa che confermare il dominio norvegese nella disciplina della combinata nordica. Un risultato ampiamente atteso, considerando la sua solida posizione in Coppa del Mondo. Il podio, con Lamparter e Hirvonen, riflette la supremazia dei migliori interpreti del circuito, capaci di eccellere sia nel salto che nel fondo. Per Lamparter e Hirvonen, queste medaglie rappresentano anche i loro primi allori olimpici individuali.

Dettagli della gara

Oftebro, partendo con un ritardo di ventotto secondi nella frazione di fondo rispetto alla testa della classifica dopo il salto, è riuscito a recuperare terreno e a superare Lamparter in una volata finale estremamente combattuta. Hirvonen ha tagliato il traguardo a soli 2,5 secondi dal vincitore. La competizione si è svolta in condizioni ambientali impegnative, con neve molle e fangosa che ha reso la prova di fondo particolarmente selettiva.

La gara si è tenuta l’undici febbraio 2026. La fase di salto si è svolta al trampolino normale di Predazzo, mentre la competizione di fondo ha avuto luogo a Lago di Tesero. Il tempo totale registrato dal vincitore è stato di 29’59”4.