Prendono il via oggi (sabato 14 marzo) le semifinali dei Playoff Scudetto di Serie A1 di pallavolo femminile, con il confronto tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano. La sfida è in programma alle ore 20.30. La serie si gioca al meglio delle cinque partite, con Gara 1, Gara 3 ed eventuale Gara 5 in casa della squadra meglio classificata al termine della Regular Season. Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo aver superato i quarti di finale: la squadra guidata da coach Marco Gaspari, ex della sfida, ha eliminato Bergamo, mentre il gruppo allenato da Stefano Lavarini ha avuto la meglio su Vallefoglia.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

Gli ultimi precedenti tra le due squadre

Negli ultimi anni il confronto tra Scandicci e Milano è diventato uno dei più interessanti della pallavolo femminile italiana, anche alla luce dei precedenti nei playoff. Nelle ultime tre semifinali disputate tra le due formazioni, Milano si è imposta in due occasioni, compresa quella della scorsa stagione chiusa in tre partite, mentre Scandicci ha avuto la meglio nell’edizione 2023-24. Anche nel corso dell’attuale campionato le due squadre hanno mostrato grande equilibrio: entrambe hanno conquistato la vittoria nella sfida casalinga di Regular Season con un netto 3-0.

Il duello tra Egonu e Antropova

Grande attenzione è rivolta anche alla sfida nella sfida tra le due opposte Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, protagoniste assolute della stagione e punti di riferimento offensivi delle rispettive squadre. Le due attaccanti, che hanno contribuito ai successi della Nazionale italiana negli ultimi anni, hanno dominato le statistiche della Regular Season: Antropova ha chiuso al primo posto per muri vincenti con 66 e per ace con 50, mentre Egonu è stata la miglior realizzatrice del campionato con 564 punti complessivi. Anche nei quarti di finale entrambe hanno lasciato il segno, totalizzando 43 punti nelle rispettive serie. Le due opposte inseguono inoltre un traguardo storico nella classifica degli ace nei playoff: Antropova è a soli due servizi vincenti dal record condiviso da Taismary Aguero e Francesca Piccinini a quota 65, mentre Egonu segue a 61, pronta a insidiare il primato nel corso della serie.