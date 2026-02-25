La Federazione italiana tennis e padel (Fitp) ha comunicato l’avvio della vendita dei biglietti e degli abbonamenti per le Davis Cup Finals 2026. A partire da domani, alle ore 12.00, sarà possibile acquistare online i tagliandi per assistere alla competizione che si svolgerà dal 24 al 29 novembre presso la Bologna Fiere Arena. L’Italia si presenterà a questo importante appuntamento come campione in carica.

Vendita biglietti e abbonamenti

La campagna di vendita online, che include sia i biglietti singoli sia gli abbonamenti per l’intera durata della manifestazione, inizierà domani alle 12.00.

L’evento si terrà nella prestigiosa Bologna Fiere Arena, dove la nazionale italiana avrà l’opportunità di difendere il titolo conquistato nelle edizioni precedenti.

Agevolazioni per i tesserati Fitp

La Fitp ha previsto specifiche condizioni agevolate per i membri della propria comunità. I tesserati Fitp beneficeranno di riduzioni significative: una diminuzione del venti per cento sui biglietti è riservata ai possessori della tessera Atleta (sia agonista che non agonista), mentre i possessori delle tessere Socio ed eSports godranno di uno sconto del dieci per cento. Per quanto riguarda gli abbonamenti, uno sconto del cinque per cento sarà applicato a tutte le categorie di tesserati Atleta, Socio ed eSports.

Le Davis Cup Finals 2026 a Bologna

Le Davis Cup Finals 2026 rappresentano la fase conclusiva del prestigioso torneo di tennis a squadre nazionali. L’Italia, in qualità di detentrice del titolo, avrà l’onore di ospitare questo evento di rilevanza internazionale nella città di Bologna, confermando il ruolo centrale del Paese nella competizione. Le Finals si svolgeranno all’interno di un’arena coperta, assicurando condizioni ottimali sia per lo svolgimento delle partite sia per l’accoglienza del pubblico.