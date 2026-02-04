Dominik Paris ha concluso al quinto posto la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio, tracciato che ospiterà le competizioni di sci alpino per le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’atleta elvetico Alexis Monney, quarto classificato, ha saltato una porta, un errore che ha consentito all’azzurro di guadagnare teoricamente una posizione. Intervenuto ai microfoni federali, Paris ha espresso una certa insoddisfazione per lo stato attuale del tracciato, pur mantenendo un atteggiamento positivo in vista della gara di sabato.

“È sempre bello essere qui sulla Stelvio. La pista non è ancora in condizioni perfette, ma c’è tempo prima della gara”, ha dichiarato Paris, sottolineando la possibilità di un miglioramento delle condizioni prima della competizione. Ha aggiunto: “Le condizioni cambiano lungo il tracciato, ma è stato importante fare questa prima prova. Mi sento già pronto per sabato”.

Il contesto della prova cronometrata

La prima discesa cronometrata ha rappresentato un test fondamentale per gli atleti in vista della gara olimpica. Paris ha raccolto indicazioni utili nonostante le condizioni non ottimali della pista. L’errore di Monney, che ha saltato una porta, ha aperto uno spiraglio per una possibile risalita in classifica.

Prospettive verso la gara

Paris ha mostrato fiducia e determinazione, pur riconoscendo che la Stelvio non è ancora al massimo della sua forma. La sua esperienza e la capacità di adattamento potrebbero rivelarsi decisive quando le condizioni miglioreranno. Il campione azzurro si prepara dunque con serenità e concentrazione alla discesa di sabato, considerata la gara più importante del quadriennio.