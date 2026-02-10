Nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio 2026, sul tracciato olimpico di Cortina d’Ampezzo, intitolato a Eugenio Monti, si è disputata la terza manche della gara di slittino singolo femminile ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine della discesa, la tedesca Julia Taubitz mantiene la leadership, seguita dalla lettone Elina Bota e dall’americana Ashley Farquarson. Le italiane Verena Hofer e Sandra Robatscher occupano rispettivamente la quarta e la sesta posizione, restando in piena corsa per il podio.

Classifica dopo la terza manche

Al termine della terza manche, la classifica vede al comando Julia Taubitz (GER) con un tempo complessivo di 2:37.918. La seguono Elina Bota (LAT) in 2:38.622 e Ashley Farquarson (USA) in 2:38.673. Verena Hofer (ITA) è quarta con 2:38.720, mentre Sandra Robatscher (ITA) è sesta con 2:38.827. La top ten è completata da Schulte (AUT), Berreiter (GER), Maag (SUI) e Fraebel (GER).

Prospettive per le azzurre

Verena Hofer si conferma tra le protagoniste, restando a ridosso del podio con margini ridotti. Anche Sandra Robatscher, pur più attardata, mantiene un buon ritmo e può approfittare di eventuali errori delle avversarie. La lotta per l’oro sembra una sfida interna tra le atlete tedesche, ma la competizione per il bronzo è ancora aperta e coinvolge diverse atlete, tra cui le italiane.

Ultime prove e finale

Nelle ultime due prove di allenamento del singolo femminile, la Germania ha dominato con una doppietta Fraebel–Taubitz. Tra le italiane, Verena Hofer è stata la migliore, classificandosi ottava e quinta nelle due discese, mentre Sandra Robatscher si è piazzata ventunesima e sedicesima. Domani, mercoledì 11 febbraio, a partire dalle ore 17.00 si disputeranno la terza e la quarta manche della finale, che assegneranno le medaglie.