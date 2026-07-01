Il campione olandese Max Verstappen ha espresso la necessità per la Red Bull di trovare maggiore costanza nelle prestazioni. Questa è ritenuta fondamentale per ambire a una rimonta nel campionato mondiale, come già avvenuto nella stagione 2025. Il pilota ha evidenziato come la mancanza di continuità abbia ostacolato il team nelle recenti gare, sottolineando che solo con maggiore regolarità sarà possibile competere ai massimi livelli.

Verstappen, tre volte iridato, ha ribadito la sua visione: "Dobbiamo trovare più costanza se vogliamo rendere possibile un'altra rimonta come quella del 2025".

Ha spiegato che, sebbene la squadra abbia già dimostrato di saper reagire alle difficoltà, la chiave per il futuro risiede nell'evitare alti e bassi nelle performance. "Abbiamo già dimostrato di poter recuperare, ma serve un approccio più stabile gara dopo gara", ha aggiunto il pilota.

Le difficoltà incontrate dalla Red Bull

Il pilota ha messo in luce come la Red Bull abbia affrontato difficoltà tecniche e strategiche, che hanno influito sui risultati recenti. Per Verstappen, è imperativo che il team si concentri su ogni dettaglio per ridurre il gap con i principali avversari e riprendere a lottare costantemente per la vittoria. "Non possiamo permetterci di perdere punti preziosi per errori evitabili o mancanza di concentrazione", ha dichiarato con fermezza.

In quest'ottica, Verstappen ha altresì rimarcato l'importanza cruciale del lavoro di squadra e di una comunicazione efficace tra i vari reparti della scuderia. Questo è essenziale per ottimizzare ogni aspetto della vettura e perfezionare le strategie di gara. "Solo così potremo essere competitivi fino alla fine della stagione", ha concluso, evidenziando la visione necessaria per il successo.

La fiducia di Verstappen nonostante il distacco in classifica

In un recente incontro con la stampa, Verstappen ha minimizzato il significato del distacco in classifica, esprimendo piena fiducia nelle capacità di recupero della Red Bull. Il pilota ha affermato di non essere preoccupato dalla situazione attuale, dichiarando: "Non mi interessa il distacco, so che possiamo recuperare se lavoriamo nella giusta direzione".

Questa dichiarazione sottolinea la mentalità combattiva del campione olandese, che affronta le prossime gare con rinnovata determinazione.

La Red Bull si trova quindi di fronte alla sfida di ristabilire la costanza indispensabile per mantenere un ruolo da protagonista nel campionato mondiale. Per farlo, il team farà leva sull'esperienza e sulla ferrea determinazione di Max Verstappen, nel tentativo di orchestrare una nuova, significativa rimonta.