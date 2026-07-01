La recente edizione della Sahlen’s Six Hours of the Glen, disputata sul circuito di Watkins Glen International, ha innescato un acceso dibattito sulla gestione delle penalità e la sicurezza in pista. Numerosi incidenti hanno coinvolto anche piloti professionisti, alimentando critiche sulla qualità della guida e sulle misure adottate per prevenire situazioni pericolose.

Tra i temi più discussi, emerge la proposta di introdurre un sistema di penalità a punti simile a quello della Formula 1. L'idea, suggerita da un lettore e accolta da Marshall Pruett, prevede che i piloti accumulino punti per comportamenti scorretti, con la possibilità di essere esclusi da una gara al raggiungimento di una soglia.

Secondo Pruett, "una soluzione è necessaria" per ridurre gli incidenti, specialmente tra la curva 2 e la curva 3. Viene suggerita l'installazione di grandi schermi informativi per avvisare i piloti in tempo reale di pericoli nelle curve cieche.

Comportamento dei piloti e limiti di pista

Un altro punto di discussione riguarda il comportamento di alcuni piloti, come Nicky Catsburg, che secondo alcuni si starebbe costruendo una reputazione per manovre al limite del regolamento. La questione delle penalità è centrale, con molti che chiedono interventi più severi dagli organizzatori IMSA per garantire maggiore correttezza e sicurezza.

In parallelo, si è discusso dell'efficacia delle soluzioni per il rispetto dei limiti di pista.

Il sistema "Grasscrete" visto a Road America, secondo Pruett, non avrebbe limitato i piloti, ma avrebbe permesso loro di sfruttare una maggiore larghezza della pista, rendendo meno efficace l'autoregolamentazione dei limiti.

La vittoria di Cadillac e le prospettive future

La Six Hours of the Glen ha visto la vittoria della Cadillac V-Series.R del team Action Express Racing, il secondo successo consecutivo nella IMSA WeatherTech Championship. La gara è stata caratterizzata da numerosi incidenti, ma il servizio di manutenzione della pista è stato elogiato per la rapidità e la sicurezza degli interventi, che hanno evitato conseguenze gravi e mantenuto alto lo spettacolo.

Tra i protagonisti anche il rookie Laurin Heinrich, che con la Porsche 963 del team JDC-Miller Motorsports ha ottenuto un podio importante, rimanendo vicino al leader della classifica Jack Aitken. L'attenzione si sposta ora sulla prossima gara endurance a Road America, dove il tema della sicurezza e delle penalità sarà ancora centrale nel dibattito tra piloti, squadre e organizzatori.