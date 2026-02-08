Sulla pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina d’Ampezzo, Verena Hofer e Sandra Robatscher hanno completato le ultime prove cronometrate del singolo femminile di slittino. Queste sessioni rappresentano le finali rifiniture in preparazione alla competizione olimpica ufficiale.

Programma delle prove e della gara

La quinta manche di prove è iniziata alle ore 08.00, seguita dalla sesta alle ore 08.57. Queste due discese conclusive hanno preceduto l’inizio della gara vera e propria. La competizione ufficiale prenderà il via lunedì 9 febbraio alle ore 17.00 con la prima manche, seguita dalla seconda alle ore 18.35.

Martedì 10 febbraio si disputeranno la terza manche alle ore 17.00 e la quarta alle ore 18.34.

Esiti della quinta prova

Nella quinta prova cronometrata, la tedesca Merle Malou Fraebel ha registrato il miglior tempo, fermando il cronometro a 52.855 secondi. Verena Hofer si è posizionata all’ottavo posto, mentre Sandra Robatscher ha concluso al ventunesimo posto, accusando un ritardo di oltre un secondo dalla prima classificata.

Contesto e aspettative per le azzurre

Le azzurre Verena Hofer e Sandra Robatscher, pur non essendo annoverate tra le principali favorite, hanno dimostrato buone sensazioni nelle sessioni di allenamento precedenti. Entrambe mirano a inserirsi nella lotta per le medaglie. Le atlete più accreditate per il podio includono le austriache Lisa Schulte, Dorothea Schwarz e Hannah Prock, le tedesche Julia Taubitz, Merle Fraebel e Anna Berreiter, e le statunitensi Summer Britcher e Ashley Farquarson.