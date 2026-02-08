Prende il via il gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, con l'Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista sia al femminile sia al maschile. Otto atleti azzurri sono al via: quattro donne e quattro uomini, impegnati nelle qualificazioni a partire dalle ore 9.00.

Squadra femminile e avversarie di spicco

In campo femminile l'Italia schiera Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Lucia Caffont e Sofia Valle. Il livello sarà elevato sin dalle prime fasi, con la ceca Ester Ledecka considerata la favorita assoluta.

Tra le contendenti al podio figurano anche la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, la giapponese Miki Tsubaki e l’austriaca Sabine Payer. Le azzurre, tuttavia, hanno dimostrato di poter inserirsi nella bagarre grazie alla loro costanza e ai risultati ottenuti in stagione.

Squadra maschile e obiettivi ambiziosi

Tra gli uomini, la squadra italiana è reduce da una stagione di Coppa del Mondo ricca di successi e podi. Aaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti puntano non solo al podio, ma a qualcosa di ancora più ambizioso. I principali avversari saranno gli austriaci Benjamin Karl, Andreas Prommegger, Fabian Obmann e Alexander Payer, insieme al sudcoreano Lee Sangho e allo sloveno Tim Mastnak, con il tedesco Stefan Baumeister da tenere d’occhio.

Le qualificazioni iniziano alle ore 9.00, mentre le fasi decisive con il tabellone a eliminazione diretta e le finali per le medaglie prenderanno il via alle ore 13.00.

La stagione azzurra e le aspettative

La squadra italiana arriva all’appuntamento olimpico forte di una stagione di Coppa del Mondo in cui ha raccolto numerosi successi e piazzamenti di rilievo. In particolare, Elisa Caffont ha conquistato la vittoria nel gigante parallelo di Bansko in Bulgaria, mentre Lucia Dalmasso ha ottenuto risultati di spicco in diverse tappe, confermando il valore del movimento azzurro nello snowboard alpino.