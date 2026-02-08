Domani, lunedì 9 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è in programma la prova di danza ritmica del pattinaggio di figura. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, con la possibilità di seguire anche la diretta testuale.

Dettagli dell’evento

La danza ritmica avrà inizio alle ore 19.20. La diretta televisiva sarà disponibile su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport. In streaming, la gara sarà visibile su Rai Play (in alternanza con altre discipline), su Eurosport 1 e DAZN a partire dalle ore 21.05, e in versione integrale su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

Inoltre, OA Sport garantirà una diretta live testuale per seguire l’evento in tempo reale.

Contesto e approfondimento

Il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026 si svolge all’Unipol Forum di Assago e comprende cinque eventi: singolo maschile, singolo femminile, coppie d’artistico, danza su ghiaccio e gara a squadre. La danza ritmica rappresenta la prima prova della danza su ghiaccio, seguita dalla free dance mercoledì 11 febbraio. Il calendario completo prevede inoltre il programma corto e libero per le altre discipline, con date che si estendono fino al 19 febbraio.

La trasmissione in chiaro su Rai e le opzioni in streaming riflettono l’ampia copertura prevista per il pattinaggio artistico, con un’alternanza tra canali in chiaro e piattaforme a pagamento, garantendo così un’ampia accessibilità per il pubblico italiano.