Nadia Battocletti ha confermato il suo dominio nella corsa campestre italiana, conquistando il suo sesto titolo tricolore consecutivo nella specialità. La campionessa si è imposta nella gara femminile disputata a Selinunte, in provincia di Trapani. Nella prova maschile, il successo è andato a Osama Zoghlami, vincitore dei dieci chilometri e nuovo campione italiano di corsa campestre.

La supremazia di Battocletti

La fuoriclasse trentina ha gestito la gara con un ritmo controllato nelle fasi iniziali, affiancata per gran parte degli otto chilometri da Elvanie Nimbona e Nicole Reina.

All’ultimo giro, Battocletti ha accelerato con decisione, involandosi verso una vittoria ampiamente prevista. Ha completato il percorso in 27’31”, precedendo Nimbona (27’59”) e Reina (28’21”).

Il trionfo di Zoghlami e i titoli giovanili

In campo maschile, Osama Zoghlami ha tagliato il traguardo dei dieci chilometri in 30’49”, aggiudicandosi il titolo italiano. Alle sue spalle si sono piazzati Konjoneh Maggi (31’01”) e Marco Fontana Granotto (31’19”). Le competizioni giovanili hanno visto le vittorie di Vittore Borromini e Mimosa Miari Fulcis tra gli juniores, Federico Giardiello e Yasmine Lazouzi tra gli allievi, e Lucia Arnoldo e Abrham Asado nella categoria under 23.

Un palmarès internazionale

Battocletti, già campionessa d’Europa di cross e argento olimpico e mondiale nei 10.000 metri, ha ribadito la sua indiscussa supremazia nella corsa campestre nazionale. Il successo di Selinunte segna il suo sesto titolo italiano consecutivo nella specialità, un risultato che testimonia un dominio senza precedenti nel panorama italiano.

Il significato della vittoria

La vittoria di Nadia Battocletti si inserisce in un percorso di eccellenza sportiva che l’ha vista protagonista anche sulla scena internazionale, con medaglie olimpiche, mondiali ed europee, oltre a diversi primati nazionali. Per Osama Zoghlami, questo successo rappresenta un importante ritorno alla vittoria dopo anni, confermando la sua solida competitività nel cross maschile.