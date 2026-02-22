La finale per la medaglia d’oro del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano‑Cortina vede di fronte Stati Uniti e Canada, le due storiche rivali nordamericane. L’incontro è in programma oggi, domenica 22 febbraio 2026, alle 14.10 presso la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

Il cammino verso la finale

Gli Stati Uniti hanno mostrato un percorso netto nella fase a gironi, con vittorie su Lettonia (5‑1), Danimarca (6‑3) e Germania (5‑1). Nei quarti di finale, la squadra ha superato la Svezia per 2‑1 dopo l’overtime, per poi travolgere la Slovacchia con un punteggio di 6‑2 in semifinale.

Anche il Canada è giunto imbattuto alla finale. Nella fase a gironi ha sconfitto la Cechia (5‑0), la Svizzera (5‑1) e la Francia (10‑2). Nei quarti, ha avuto la meglio sulla Cechia per 4‑3 all’overtime, mentre in semifinale ha battuto la Finlandia per 3‑2.

Un duello atteso e carico di significato

La finale odierna è considerata la più attesa della rassegna olimpica, mettendo di fronte due potenze dell’hockey che non hanno deluso le aspettative. La sfida promette grande spettacolo e intensità agonistica.

Dove seguire la finale

La finale maschile tra Stati Uniti e Canada, in programma domenica 22 febbraio 2026 alle 14.10, sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e RaiSport HD. Sarà inoltre disponibile in streaming su Rai Play e sulle piattaforme Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.