Lewis Hamilton ha affidato a un post su Instagram, al termine dei test pre-stagionali in Bahrain, un messaggio di ritrovata determinazione e chiarezza. Il sette volte campione del mondo ha ammesso: “Per un momento avevo dimenticato chi fossi”, riferendosi alle difficoltà incontrate nel 2026, culminate in una stagione senza podi nelle gare lunghe.

Hamilton ha voluto rassicurare i tifosi: “So cosa va fatto. Sarà una stagione pazzesca”. Ha inoltre smentito con fermezza le voci su un possibile ritiro anticipato: “Non vado da nessuna parte, restate con me”.

Infine, ha rivolto un ringraziamento al team: “È stimolante osservare una squadra che si fa tutte le fermate per costruire un’auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro”.

I test pre-stagionali in Bahrain rappresentano un momento cruciale per valutare il potenziale della nuova monoposto e l’affiatamento tra pilota e squadra. Hamilton, alla sua seconda stagione con la Ferrari, ha voluto trasmettere fiducia e chiarezza dopo un 2026 inizialmente complicato.

Questo messaggio arriva in un momento in cui la Ferrari cerca di ritrovare competitività e coesione interna, e Hamilton sembra voler incarnare la leadership necessaria per guidare il rilancio.