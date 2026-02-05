Milano‑Cortina entra nel vivo giovedì 5 febbraio con un avvio brillante per l’Italia. Nel curling doppio misto, Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica, hanno vinto il loro incontro inaugurale contro la Corea del Sud. Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, tre atleti azzurri occupano le prime tre posizioni, confermando il buon momento della squadra italiana.

Curling: esordio vincente per gli azzurri

Al Cortina Curling Olympic Stadium, Constantini e Mosaner hanno iniziato il loro cammino olimpico con una prestazione solida contro la Corea del Sud.

Dopo un avvio equilibrato, con il punteggio sull’1‑1, la coppia italiana ha preso il controllo della partita, imponendosi con decisione. Gli atleti hanno dimostrato esperienza e freddezza, gestendo con efficacia i momenti chiave del match.

Discesa libera: tripletta italiana nella prova cronometrata

Sulla pista di Bormio, nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, l’Italia domina la classifica. Mattia Casse è risultato il più veloce con il tempo di 1’52"85, seguito da Florian Schieder a +0"45 e Giovanni Franzoni a +0"87. Una prestazione che mette in luce la competitività degli azzurri in vista della gara di sabato.

Programma della giornata

La giornata di gare del 5 febbraio ha visto il curling doppio misto e la discesa libera maschile tra gli appuntamenti principali.

Gli sviluppi sono stati seguiti in diretta, con aggiornamenti minuto per minuto su curling, sci alpino, snowboard e hockey su ghiaccio.

Approfondimento gare

Secondo il programma ufficiale, giovedì 5 febbraio alle ore 10.05 si è svolta la sessione di round robin del doppio misto di curling, con l’Italia impegnata contro la Corea del Sud. Nel pomeriggio, alle ore 19.05, è prevista una nuova sfida per Constantini e Mosaner contro il Canada. Sempre nella giornata, si sono tenute le qualificazioni del Big Air maschile di snowboard e le prime partite del torneo femminile di hockey su ghiaccio.

Il calendario completo della giornata, con orari e modalità di visione in TV e streaming, è disponibile su piattaforme specializzate.