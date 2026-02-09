Nel liveblog di OA Sport dedicato alla giornata di lunedì 9 febbraio, emerge il ruolo dell’Italia come “outsider” nella combinata maschile a squadre di sci alpino, mentre il doppio misto di curling azzurro approda alla semifinale.

Combinata maschile a squadre: l’Italia in gioco

La diretta testuale di OA Sport sottolinea come l’Italia si presenti come outsider nella combinata maschile a squadre, una gara che prevede discesa libera e slalom speciale. Le coppie azzurre in gara sono composte da Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder nella discesa libera, e Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer nello slalom.

L’articolo evidenzia la possibilità di sorprendere, pur senza indicare favoritismi.

Curling doppio misto: semifinale raggiunta

Il liveblog segnala anche il cammino positivo del doppio misto di curling, con Stefania Constantini e Amos Mosaner che accedono alla semifinale. La semifinale è prevista per la giornata odierna, confermando il buon momento della coppia azzurra nella disciplina.

Contesto e programma delle gare

La combinata a squadre maschile prevede la discesa libera alle ore 10:30 e lo slalom speciale alle ore 14:00, con la partecipazione degli stessi atleti citati da OA Sport. Inoltre, il doppio misto di curling vede in campo Stefania Constantini e Amos Mosaner, con la semifinale in programma alle ore 18:05.

In sintesi, la giornata del 9 febbraio vede l’Italia impegnata su due fronti: nello sci alpino con la combinata maschile a squadre, dove si attende una prestazione da outsider, e nel curling, dove il doppio misto ha già conquistato l’accesso alla semifinale.