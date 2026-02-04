La sfida di curling doppio misto tra Italia e Corea del Sud, valida per la fase a gironi delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, è in programma giovedì 5 febbraio. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming.

Quando e dove vedere la partita

L’appuntamento è fissato per le ore 10:05 di giovedì 5 febbraio. La partita, valevole per la fase a gironi del doppio misto di curling, sarà visibile in chiaro e gratuitamente su Rai 2 e RaiSportHD. Sarà inoltre disponibile in streaming su Rai Play. Per gli abbonati, la visione in diretta streaming è garantita anche su Eurosport (canali Eurosport 1‑2), Discovery+ e DAZN.

Contesto e calendario della specialità

Il curling doppio misto è una delle discipline inaugurali di Milano‑Cortina 2026, con la fase a gironi in svolgimento tra il 4 e il 10 febbraio. L’Italia, detentrice del titolo olimpico conquistato a Pechino 2022 da Stefania Constantini e Amos Mosaner, affronterà la Corea del Sud nella seconda giornata del torneo, dopo l’esordio previsto per il 4 febbraio. Il calendario della competizione include ulteriori incontri per la squadra azzurra nei giorni successivi.

Copertura mediatica completa

La trasmissione integrale delle gare di curling alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 è assicurata sui canali Eurosport, accessibili tramite piattaforme come Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels. Il portale Eurosport.it fornirà aggiornamenti in tempo reale, dirette testuali, interviste, highlights e il medagliere aggiornato.