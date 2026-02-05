L’Italia si prepara a iniziare il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica, sono attesi al debutto contro la Corea del Sud, aprendo così la loro avventura nella competizione.

Un debutto atteso per la coppia azzurra

La coppia italiana, reduce dai successi delle precedenti edizioni, si appresta a scendere sul ghiaccio con l’obiettivo di confermare il proprio valore e difendere il titolo conquistato a Pechino 2022. L’incontro con la Corea del Sud rappresenta un primo test importante per valutare la condizione degli azzurri e le ambizioni nella rassegna olimpica.

Il match d’esordio è particolarmente atteso dagli appassionati, che seguono con interesse il percorso di Constantini e Mosaner. La sfida con la Corea del Sud sarà un banco di prova per la coppia azzurra, che punta a partire con il piede giusto nel torneo.

Prossimi impegni e prospettive

Dopo il debutto contro la Corea del Sud, la coppia azzurra si prepara ad affrontare le prossime sfide del round robin, tra cui il match contro il Canada, una delle formazioni più quotate del torneo. L’obiettivo resta quello di accedere alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate della fase a gironi.

La partecipazione di Constantini e Mosaner a Milano‑Cortina 2026 rappresenta un momento significativo per il curling italiano, che punta a confermare la propria crescita e competitività a livello internazionale.