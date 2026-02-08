Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno ottenuto una vittoria cruciale nel torneo di curling doppio misto a Cortina d’Ampezzo. La coppia azzurra ha superato la Norvegia 6-5 in rimonta, conquistando un successo fondamentale nella quinta partita del girone.

La partita, giocata sotto alta tensione, ha visto l’Italia in svantaggio 5-3 fino alla settima mano. Un recupero decisivo ha permesso agli azzurri di pareggiare, creando i presupposti per un finale al cardiopalma. Nell’ottava e ultima mano, nonostante la Norvegia disponesse dell’ultimo tiro e del vantaggio del power play, la coppia italiana ha saputo “rubare” il punto decisivo, assicurandosi una vittoria che rilancia concretamente le sue ambizioni nella competizione.

Posizione in classifica e scenari

Nello stesso frangente temporale, il Canada è stato sconfitto dall’Estonia. Questo risultato ha permesso all’Italia di superare i nordamericani nel computo della classifica, nonostante il Canada detenesse il vantaggio nello scontro diretto. Nonostante la recente battuta d’arresto contro la Svezia, gli azzurri occupano ora il secondo posto. Questo posizionamento è stato favorito anche dalle doppie sconfitte subite dagli Stati Uniti contro Regno Unito e Corea del Sud. Gli impegni futuri vedranno l’Italia affrontare la Repubblica Ceca e la Gran Bretagna, le uniche due squadre ancora imbattute nel torneo.

Prospettive future e sfide decisive

La vittoria contro la Norvegia rappresenta un’importante iniezione di fiducia per Constantini e Mosaner.

La coppia italiana può ora guardare con maggiore ottimismo alla qualificazione per i playoff. Il calendario riserva due sfide di cruciale importanza: la prima contro la Repubblica Ceca e, successivamente, contro la Gran Bretagna. Entrambe le squadre sono attualmente a punteggio pieno, rendendo questi incontri determinanti per il proseguimento del torneo.

Analisi della rimonta

La rimonta italiana è stata definita incredibile. La coppia azzurra ha dimostrato grande carattere, riuscendo a ribaltare una situazione che appariva compromessa, anche grazie a un errore della Norvegia nell’ultima mano in power play. Questo successo ha proiettato l’Italia al terzo posto della classifica del round robin, con un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte. Gli azzurri precedono ora Svezia, Canada e Svizzera. La Gran Bretagna si conferma l’unica squadra già certa di un posto tra le prime quattro posizioni.