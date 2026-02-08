Anna Odine Stroem ha conquistato la medaglia d’oro nella prova femminile del salto dal trampolino HS107 a Predazzo, valida per i Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina. L’atleta norvegese ha ottenuto un punteggio complessivo di 267,3, superando la slovena Nika Prevc, data per favorita alla vigilia, che si è aggiudicata l’argento con 266,2 punti. Il bronzo è andato alla giapponese Nozomi Maruyama con 261,8 punti.

L’unica rappresentante italiana in gara, Annika Sieff, ha concluso la competizione al diciannovesimo posto con 226,6 punti. La gara si è svolta a Predazzo, in Val di Fiemme, e rappresenta il secondo oro assegnato nella giornata, dopo quello dello skiathlon femminile vinto dalla Svezia.

I dettagli della competizione

La vittoria di Stroem è il risultato di una performance costante e precisa, che le ha permesso di ottenere il punteggio più alto. Prevc, nonostante avesse dominato le prove di qualificazione e fosse leader in Coppa del Mondo, non è riuscita a confermarsi in finale. Maruyama ha completato il podio con una prova solida che le è valsa il bronzo.

Annika Sieff, originaria di Cavalese, ha mostrato la difficoltà di competere in una gara di altissimo livello, ma la sua presenza in finale rappresenta comunque un risultato significativo per lo sport italiano.

Analisi della gara

La performance di Stroem è stata confermata dai punteggi delle due manche: 136,9 punti nel primo salto e 130,4 nella seconda, per un totale di 267,3.

Prevc ha registrato 135,9 e 130,3, mentre Maruyama ha totalizzato 135,7 e 126,1. Questi risultati evidenziano la competitività della gara e la capacità di Stroem di emergere nei momenti decisivi.

La competizione si è svolta secondo il programma previsto per il trampolino normale femminile, con la finale tenutasi in serata a Predazzo. L’esito della gara sottolinea la profondità tecnica della disciplina e la determinazione della vincitrice.