Domani, giovedì 5 febbraio, prenderà il via la prima giornata completa del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri Stefania Constantini e Amos Mosaner saranno protagonisti sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium.

Il programma della giornata

Alle ore 10:05, la coppia italiana affronterà la Corea del Sud, in un incontro cruciale per l’avvio del girone. Nella stessa sessione saranno in programma anche le sfide Gran Bretagna‑Estonia, Svezia‑Cechia e Norvegia‑USA. Nel pomeriggio, alle 14:35, scenderanno in campo USA‑Svizzera e Norvegia‑Canada.

La giornata si chiuderà alle 19:05 con il secondo impegno degli azzurri, che se la vedranno con il Canada; in contemporanea si disputeranno anche Svizzera‑Corea del Sud, Estonia‑Svezia e Gran Bretagna‑Cechia.

Dove seguire le gare

Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 e RaiSport+HD. In streaming, la copertura sarà garantita da Rai Play (in chiaro), Discovery+, Eurosport 1 (disponibile anche su DAZN, Tim Vision e Prime Video previo abbonamento). Inoltre, OA Sport offrirà una diretta testuale per seguire minuto per minuto l’azione.

Conferma del calendario ufficiale

Il calendario ufficiale conferma gli orari e gli incontri previsti per giovedì 5 febbraio. L’Italia sarà impegnata alle 10:05 contro la Corea del Sud e alle 19:05 contro il Canada, in linea con quanto riportato dal programma generale delle gare di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.