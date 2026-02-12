Marco Fabbri e Charlène Guignard, reduci dal quarto posto nella danza su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano‑Cortina, hanno tracciato un bilancio sincero e intenso della loro esperienza. Ai microfoni della Rai, Fabbri ha ammesso che “saremmo ipocriti a dire che siamo contentissimi del quarto posto, ma viste le premesse a inizio stagione ci portiamo a casa un quarto e un terzo (nel team event) e siamo comunque fieri”. Ha inoltre aggiunto un velo di incertezza sul futuro della coppia: “Ultima volta insieme? Dobbiamo pensarci un pochino, riposarci e riflettere”.

Le emozioni di Charlène Guignard

Charlène Guignard, visibilmente commossa, ha condiviso il complesso mix di sensazioni che la accompagna in questo momento. “Adesso c’è il mix di stress, felicità, tanti pensieri che passano per la testa”, ha dichiarato. La pattinatrice ha poi aggiunto, scoppiando in lacrime, un pensiero per i suoi cari: “Stasera ci sono tanti familiari e amici che sono venuti apposta per vederci e scaldano tanto il cuore”. Ha sottolineato anche la difficoltà del periodo: “È stata veramente pesante, sono 10 giorni che non facciamo pausa, più di così sarebbe stato difficile fare”.

Un bilancio sportivo e personale

Il quarto posto nella danza su ghiaccio, affiancato al terzo posto ottenuto nel team event, rappresenta un risultato di rilievo, soprattutto se considerato alla luce delle aspettative iniziali per la stagione.

Fabbri e Guignard, pur senza nascondere la profonda stanchezza accumulata, hanno scelto di guardare con orgoglio al percorso compiuto. L’emotività del momento è palpabile, così come la fatica fisica e mentale.

La riflessione sul futuro della coppia sportiva è stata affidata alle loro stesse parole: la necessità di prendersi una pausa e valutare attentamente i prossimi passi lascia aperta la porta sia a un proseguimento della loro carriera insieme, sia a un eventuale commiato. La decisione, tuttavia, non sembra essere affrettata.