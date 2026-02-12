Alla Milano Ice Skating Arena di Assago, durante i Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina, Laurence Beaudry‑Fournier e Guillaume Cizeron hanno conquistato la medaglia d’oro nella danza su ghiaccio, totalizzando 225,82 punti. La coppia francese ha preceduto di misura gli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates, secondi con 224,39 punti. Il bronzo è andato al duo canadese Piper Gilles‑Paul Poirier con 217,74 punti.

Gli azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri, dopo essersi classificati quinti nella danza ritmica, hanno recuperato una posizione nella danza libera, ma si sono fermati al quarto posto con 209,58 punti.

Il contesto della gara

Guignard e Fabbri, reduci dal bronzo nella gara a squadre, hanno presentato una danza libera sulle note di “Diamanti” di Giorgia, ottenendo un punteggio complessivo di 209,58. Nonostante un’ottima performance, non è stato sufficiente per salire sul podio, occupato da Canada, Stati Uniti e Francia.

Il trionfo francese

La coppia francese ha dominato la competizione, chiudendo con 225,82 punti. Il distacco minimo tra oro e argento ha reso la vittoria particolarmente intensa e combattuta, evidenziando l'alto livello della competizione.

Un primato internazionale

Guillaume Cizeron è il primo danzatore su ghiaccio a vincere due ori olimpici consecutivi con partner differenti, avendo già trionfato a Pechino 2022 con Gabriella Papadakis.

Il duo Fournier‑Beaudry‑Cizeron ha eseguito una danza libera quasi perfetta, totalizzando 135,64 punti, un punteggio sufficiente a mantenere il vantaggio sugli statunitensi, nonostante una leggera imprecisione nei twizzles.

Charlene Guignard ha commentato: “Sapevamo che molte persone erano venute solo per noi, amici e familiari, e abbiamo messo tutto il cuore sul ghiaccio.” La competizione si è svolta l’11 febbraio 2026 alla Milano Ice Skating Arena, con la danza ritmica disputata il 9 febbraio. Il risultato segna la rapida ascesa della nuova coppia francese, formatasi nel marzo 2025, e conferma il loro successo europeo di gennaio 2026.