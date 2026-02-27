Garmisch‑Partenkirchen – Oggi, venerdì 27 febbraio, si svolge la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Coppa del Mondo sulla pista Kandahar. L’appuntamento è alle ore 10.00, con la diretta live testuale curata da OA Sport.

Franzoni al comando dopo la prima prova

Giovanni Franzoni ha confermato il suo ottimo stato di forma, chiudendo la prima prova cronometrata con il miglior tempo. Alle sue spalle lo sloveno Martin Cater, staccato di 21 centesimi, e lo svedese Felix Monsen, a 26 centesimi. Marco Odermatt ha preferito un approccio più prudente, chiudendo sedicesimo a +1,36.

Dominik Paris, invece, si è fermato a metà tracciato, interrompendo la prova.

Classifica di specialità e schieramento azzurro

Nella classifica di specialità, Odermatt guida con 510 punti, seguito da Franjo von Allmen a 395. L’Italia si difende bene: Paris è terzo con 296 punti, Franzoni quarto a 224 e Schieder quinto a 219. Per la tappa tedesca saranno al via gli azzurri Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod e Guglielmo Bosca.

Dettagli della seconda prova

La seconda prova cronometrata di discesa libera maschile inizierà alle ore 10.00. Non è prevista alcuna copertura televisiva né streaming, ma sarà disponibile la diretta live testuale su OA Sport.

Contesto e precedenti

