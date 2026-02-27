Marco Bezzecchi ha dominato le pre‑qualifiche del Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026 a Buriram, imponendosi con il nuovo record della pista in 1’28"526. Alle sue spalle si è piazzato Marc Marquez, staccato di 0"421, mentre Francesco Bagnaia ha deluso, chiudendo solo quindicesimo e restando escluso dalla Q2.

Bezzecchi e Aprilia in evidenza

Il pilota romagnolo ha confermato le ottime sensazioni emerse già nella FP1, dominando la sessione con costanza e imponendo un ritmo superiore alla concorrenza. Il crono di 1’28"526 rappresenta il nuovo limite del tracciato di Buriram.

Dietro di lui, Marc Marquez ha difeso la seconda posizione, mentre Fabio Di Giannantonio ha completato il podio virtuale, staccato di 0"484.

Bagnaia in difficoltà

Francesco Bagnaia ha faticato a trovare il giusto assetto con la Ducati, chiudendo solo quindicesimo e mancando l’accesso diretto alla Q2. Una prestazione ben al di sotto delle aspettative, soprattutto dopo un 2025 complicato per il campione in carica.

Classifica completa e contesto

La top‑ten delle pre‑qualifiche vede, dopo Bezzecchi, Marquez e Di Giannantonio, Pedro Acosta quarto, Jorge Martin quinto, Alex Marquez sesto, Joan Mir settimo, Brad Binder ottavo, Ai Ogura nono e Johann Zarco decimo. Bagnaia è quindicesimo, davanti a Fabio Quartararo sedicesimo.

