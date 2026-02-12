Davide Ghiotto tornerà in gara venerdì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, impegnato nella prova dei 10.000 metri maschili. L'evento si svolgerà presso lo Speed Skating Stadium di Milano, con inizio fissato alle ore 16.00. La competizione sarà visibile in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming su piattaforme quali Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale.

Il contesto della gara

Il pattinatore vicentino, già autore di una medaglia di bronzo a Pechino 2022, si posiziona tra i principali contendenti per un posto sul podio nella distanza più lunga dello speed skating.

La sua consolidata esperienza e la notevole capacità di mantenere un ritmo costante per l'intera durata della competizione lo rendono un avversario di rilievo. Dovrà tuttavia confrontarsi con emergenti talenti come il polacco Vladimir Semirunniy, il ceco Metoděj Jílek — detentore dell'argento olimpico in carica —, il francese Timothy Loubineaud e il campione olimpico dei 5.000 metri, Sander Eitrem.

Dove seguire l'evento

La gara dei 10.000 metri maschili sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 a partire dalle ore 16.00. Per quanto riguarda lo streaming, la competizione sarà accessibile tramite Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport garantirà, come di consueto, una copertura testuale in tempo reale, ideale per chi desidera seguire ogni istante dell'evento in forma scritta.

Il quadro olimpico di Ghiotto e la copertura mediatica

Il programma olimpico di Davide Ghiotto include anche la partecipazione ai 5.000 metri maschili, in programma domenica 8 febbraio alle ore 16.00, e all'inseguimento a squadre. L'eventuale finale A di quest'ultima disciplina è prevista per martedì 17 febbraio alle ore 16.28. Le Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 sono trasmesse in chiaro dalla Rai e in streaming attraverso le piattaforme di Warner Bros Discovery, tra cui Eurosport, disponibile su Discovery+, HBO Max, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.