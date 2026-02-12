Domani, venerdì 13 febbraio, la Nazionale italiana di curling maschile sarà protagonista in due incontri della fase a gironi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming.

Il programma della giornata

Alle ore 9:05, il team composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Simone Gonin e Mattia Giovanella affronterà la Gran Bretagna. In contemporanea si svolgeranno le sfide Canada–USA e Norvegia–Cina. In serata, alle ore 19:05, gli azzurri torneranno sul ghiaccio per sfidare la Germania. Nello stesso orario sono previsti anche Svizzera–Cina, Cechia–Norvegia e Canada–Svezia.

Copertura televisiva e streaming

Gli incontri Italia–Gran Bretagna e Italia–Germania saranno trasmessi in diretta su Rai 2, in alternanza con altri sport. In streaming, la visione sarà disponibile su Rai Play (in chiaro). La copertura integrale è garantita da Discovery Plus ed HBO Max. Eurosport 1 offrirà inoltre la visione tramite DAZN, Prime Video e Tim Vision, previo abbonamento. La diretta testuale sarà disponibile su OA Sport.

La giornata di gara si preannuncia intensa per la squadra maschile italiana, impegnata in due match cruciali per la fase a gironi del torneo di curling.

Calendario e contesto del torneo

Il torneo maschile di curling si svolge presso lo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

La fase a gironi è in programma dall’11 al 13 febbraio. Le semifinali si terranno il 19 febbraio, la finale per il bronzo il 20 e quella per l’oro il 21 febbraio.

La giornata di venerdì 13 febbraio rappresenta l’ultimo appuntamento della fase a gironi per il torneo maschile. L’Italia è chiamata a confermare il proprio valore contro avversari di alto livello.