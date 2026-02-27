Taranto accelera verso i Giochi del Mediterraneo. Il sindaco Piero Bitetti ha confermato il regolare avanzamento dei cantieri, evidenziando la costante attenzione del governo e l'impegno del ministro Abodi, atteso in città il 2 marzo per un nuovo sopralluogo. Questa visita conferma la volontà di monitorare da vicino lo stato dei lavori in vista dell'importante evento sportivo.

Avanzamento dei lavori e coordinamento istituzionale

Il primo cittadino ha dichiarato con fermezza che “i cantieri stanno andando avanti” e che “non ci sono al momento dubbi, non ci sono problemi sui cronoprogrammi di tutti gli impianti sportivi che riguardano la città”.

Bitetti ha inoltre aggiunto che, per quanto riguarda gli impianti esterni alla città, ha ricevuto rassicurazioni dal commissario Ferrarese circa il procedere “per il meglio”. L'impegno del ministro Abodi, che parteciperà attivamente ai sopralluoghi, è un ulteriore elemento di garanzia per il rispetto delle tempistiche.

Decoro urbano, sicurezza e accoglienza turistica

L'amministrazione comunale sta lavorando su più fronti per garantire una perfetta accoglienza. Oltre alla gestione dei cantieri, particolare attenzione è dedicata al decoro urbano, con interventi mirati su piazze storiche e lungomare. Per rafforzare la sicurezza e la viabilità, sono state stanziate risorse per potenziare il nucleo di polizia locale.

L'obiettivo è rendere la città pronta a ospitare l'evento e i visitatori. Parallelamente, sono in corso interlocuzioni con ristoratori e strutture ricettive per promuovere un'accoglienza attenta alla diversità di religioni e culture.

Una città che si racconta attraverso lo sport

Il sindaco Bitetti guarda ai Giochi del Mediterraneo come un'opportunità per ridefinire l'immagine di Taranto. “Vogliamo utilizzare il patrimonio sportivo che rimarrà per la città”, ha affermato, sottolineando come il turismo sportivo possa rappresentare un volano per una diversa economia del territorio. L'evento diventa così uno strumento per valorizzare le potenzialità della città attraverso lo sport.

Sopralluogo ministeriale e stato dei lavori

Nei giorni scorsi, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, aveva già effettuato un sopralluogo a Taranto, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese e dai vertici del Comitato Internazionale dei Giochi. Abodi aveva constatato il progresso dei cantieri, notando una “trasformazione significativa” rispetto alla sua precedente visita. Ha inoltre confermato che lo stadio del nuoto sarà pronto entro il mese di giugno, insieme agli altri impianti dedicati ai Giochi del Mediterraneo, confermando la fattibilità del cronoprogramma.