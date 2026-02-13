Venerdì 13 febbraio, durante la settima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sono previste sette finali che assegneranno altrettanti titoli olimpici. Il programma ufficiale include gare di sci di fondo (10 km tecnica libera uomini), biathlon (sprint 10 km uomini), snowboardcross femminile, pattinaggio di velocità (10.000 metri uomini), pattinaggio di figura (singolo maschile), halfpipe maschile e skeleton maschile.

Le sette finali in calendario

Le discipline che vedranno l'assegnazione delle medaglie nella giornata di venerdì 13 febbraio sono:

Sci di fondo: 10 km tecnica libera uomini

Biathlon: sprint 10 km uomini

Snowboardcross: femminile

Pattinaggio di velocità: 10.000 metri uomini

Pattinaggio di figura: singolo maschile

Halfpipe: maschile

Skeleton: maschile

Queste finali rappresentano un momento cruciale per il medagliere olimpico, coinvolgendo discipline che spaziano dalla neve al ghiaccio e offrendo agli atleti la possibilità di scrivere il proprio nome nella storia dei Giochi.

Attese e opportunità

La giornata del 13 febbraio sarà particolarmente attesa dagli appassionati, con sette titoli olimpici in palio. Molti Paesi, Italia compresa, avranno l'opportunità di incrementare il proprio bottino di medaglie. Le gare si svolgeranno in diverse località del comprensorio olimpico, promettendo spettacolo e competizione ai massimi livelli.