Questa mattina l’Italia del curling maschile torna in campo a Cortina d’Ampezzo per affrontare la Gran Bretagna in una partita che si preannuncia decisiva per la qualificazione alle semifinali delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Chi, cosa, quando e dove

La nazionale italiana, guidata da Luca Rizzoli, scende sul ghiaccio alle ore 9.05 per il secondo incontro di qualificazione del torneo maschile, in programma a Milano Cortina 2026. L’avversario è la Gran Bretagna, capitanata da Bruce Mouat, una delle squadre più temibili del torneo.

Contesto e attese

La sfida arriva dopo l’esordio vincente degli azzurri contro la Svezia di Niklas Edin, e segue la medaglia di bronzo conquistata nel doppio misto da Stefania Constantini e Amos Mosaner, che ha infuso fiducia nell’ambiente maschile. L’incontro con la Gran Bretagna rappresenta un banco di prova importante per la corsa verso le semifinali.

Programmazione e visibilità

Secondo il programma ufficiale, l’Italia tornerà in campo anche nel pomeriggio, alle ore 19.05, per affrontare la Germania. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 e RaisportHD, con streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN e HBO Max, oltre alla diretta testuale su OA Sport.