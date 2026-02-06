Venerdì 6 febbraio, giorno della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, vede l’Italia protagonista in due discipline chiave: il doppio misto di curling e il pattinaggio artistico a squadre. Il programma, ricco e articolato, anticipa l’evento inaugurale serale.

Curling: Constantini e Mosaner cercano il riscatto

Al Cortina Curling Olympic Stadium, i campioni olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano in gara nel doppio misto. Dopo una sconfitta contro il Canada, 7‑2, affrontano Svizzera ed Estonia nel round robin, con l’obiettivo di rilanciare il loro cammino nella competizione.

Pattinaggio artistico: debutto con il Team Event

All’Ice Skating Arena di Assago prende il via il programma del pattinaggio di figura con il Team Event. In gara per l’Italia: Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza sul ghiaccio, Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie, e Lara Naki Gutmann nel singolo femminile. Il debutto avviene con la rhythm dance, seguito dallo short program delle coppie e del singolo femminile.

Il programma della giornata è intenso: si parte alle ore 9.00 con il salto con gli sci (trampolino piccolo femminile, seconda prova), poi alle 9.55 il pattinaggio artistico, alle 10.05 la sessione di curling con Italia‑Svizzera, e a seguire slittino, sci alpino, hockey su ghiaccio femminile.

In serata, alle ore 20.00, la cerimonia d’apertura ufficiale dei Giochi.

Calendario e copertura mediatica

Il calendario ufficiale conferma che venerdì 6 febbraio proseguono le qualificazioni del doppio misto di curling e prende avvio il pattinaggio artistico, insieme ad altre discipline come salto con gli sci, slittino, sci alpino e hockey su ghiaccio femminile. La diretta televisiva è garantita da Rai 2 HD, Rai Sport HD e Rai 1 per la cerimonia, mentre lo streaming è disponibile su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1‑2, DAZN e Rai Play. OA Sport offre la diretta testuale.