Francesca Lollobrigida si presenta ai Giochi olimpici nella prova dei 3000 metri con un profilo defilato, senza clamore. La pattinatrice romana affronta la gara senza suscitare grandi attese o attenzioni particolari, con un approccio improntato alla riservatezza. La sua partecipazione appare più come un tentativo di confermare la propria presenza tra le protagoniste, piuttosto che una sfida diretta per il podio.

La competizione per i 3000 metri

In questo contesto, la norvegese Ragne Wiklund si staglia come la principale candidata alla vittoria, con un vantaggio percepito rispetto alle pattinatrici olandesi.

Il pronostico la vede in posizione di forza, mentre le atlete dei Paesi Bassi sembrano meno accreditate in questa distanza, almeno secondo le valutazioni emerse.

Performance recenti nel pattinaggio di velocità

Negli Europei su singole distanze 2026, disputati a Tomaszów Mazowiecki, Lollobrigida ha chiuso al quinto posto nei 3000 metri con un tempo di 4’08"804. Nello stesso evento, Wiklund ha conquistato l’oro con il tempo di 4’00"548, stabilendo anche il nuovo record della pista. In Coppa del Mondo, Francesca Lollobrigida ha ottenuto un podio nei 3000 metri a Heerenveen, chiudendo terza dietro Ragne Wiklund e Joy Beune.