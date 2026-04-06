Rafael Jodar e Martin Landaluce si affermano come i giovani talenti spagnoli più promettenti, evidenziando un netto divario con i pari età italiani. Nonostante l'Italia vanti quattro Top-20 nati negli anni 2000, gli Under-21 azzurri faticano a emergere.

Jodar: ascesa ATP

Rafael Jodar ha vinto il Grand Prix Hassan II a Marrakech, salendo fino alla n.57 ATP. In dodici mesi è passato da oltre la n.900 alla Top-60, grazie a tre titoli Challenger (Lincoln, Hersonissos, Charlottesville 2025) e un buon impatto nel circuito maggiore con un debutto Slam agli Australian Open 2026.

In finale ha superato Marco Trungelliti (6-3, 6-2).

Landaluce: rivelazione a Miami

Martin Landaluce ha raggiunto i quarti di finale del Miami Open 2026 partendo dalle qualificazioni, battendo Darderi, Khachanov e Korda. Questo sorprendente cammino lo ha reso il più giovane spagnolo a raggiungere tale traguardo in un Masters 1000 con un ranking così basso.

Il confronto con i giovani italiani

In Italia, nonostante quattro Top-20 nati negli anni 2000 (Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi), gli Under-21 faticano a emergere. Federico Cinà è sceso dal best ranking di n.183 alla n.208; Jacopo Vasamì rimane stagnante oltre la n.523; altri prospetti (Caniato, Romano, Carboni, Basile) sono ben oltre la Top-200, suggerendo un vuoto generazionale, almeno per ora.

Il confronto è netto: la Spagna presenta Under-21 molto competitivi, mentre l'Italia soffre di un vuoto generazionale.