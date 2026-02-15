Sofia Goggia ha concluso il gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con un risultato agrodolce: decima posizione, a 0"87 dall'oro di Federica Brignone, ma a soli 0"25 dall'argento. La sciatrice bergamasca ha espresso soddisfazione per la sua prova, pur ammettendo la complessità della competizione.

Una gara intensa e combattuta

“Io oggi non posso non essere contenta, perché penso di aver disputato una delle gare più belle. È chiaro che brucia un po', perché siamo a 25 centesimi dalla medaglia d’argento, e siamo otto ragazze, quindi ci sono 8 posizioni in 25 centesimi, non era semplice.

In questa seconda manche c’era un pochino più di angolo, un po’ anche di buio per noi che partivamo dietro, però io ci ho provato. È chiaro qualche errorino qua e là, ma penso di aver dato tutto. Nonostante nella prima manche abbia guadagnato in fondo, è andata così, però sono comunque soddisfatta di oggi, non posso non esserlo”, ha dichiarato Goggia ai microfoni di Rai 2.

Il rammarico per Lara Della Mea

Goggia ha manifestato anche il suo dispiacere per la compagna di squadra Lara Della Mea, rimasta fuori dal podio per soli cinque centesimi: “Per lei mi dispiace, anche perché è un po’ proprio una beffa. Vince Federica Brignone, arrivano due atlete a pari merito, quindi due argenti, e lei che ha il terzo tempo totale è fuori dal podio, poi per soli 5 centesimi.

A volte è un po’ ingiusto a mio avviso, tanto dispiacere per lei, però è la conferma che sta facendo una grande stagione e ha comunque ancora lo slalom”.

Contesto della gara

Il gigante femminile si è disputato il 15 febbraio 2026 e ha visto Federica Brignone conquistare l’oro. Sofia Goggia si è classificata decima a 0"87, mentre Lara Della Mea è stata esclusa dal podio per appena 0"05. Otto atlete si sono piazzate in un intervallo di 0"25, a testimonianza dell’elevato livello della competizione.