Lewis Hamilton ha affidato ai social un messaggio di rinascita e determinazione al termine dei test pre-stagionali in Bahrain, in vista della sua seconda stagione con la Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha ammesso: “Per un momento avevo dimenticato chi fossi”, riferendosi alle difficoltà incontrate nel 2025, stagione conclusa senza podi nelle gare lunghe.

Ha poi voluto rassicurare i tifosi che quella mentalità non si ripeterà: “So cosa va fatto. Sarà una stagione pazzesca”. E ha smentito con fermezza le voci di un possibile ritiro o addio anticipato: “Non vado da nessuna parte, restate con me”.

Infine, ha rivolto un ringraziamento al team: “È stimolante osservare una squadra che si fa tutte le fermate per costruire un’auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro”.

Un messaggio di fiducia per la nuova stagione

Il post di Hamilton è arrivato al termine della sessione di test in Bahrain, momento ideale per tracciare un bilancio e rilanciare le ambizioni. Il pilota ha scelto parole chiare per comunicare che il periodo difficile è alle spalle e che la sua motivazione è tornata intatta.

Il contesto tecnico e sportivo della Ferrari

La seconda parte del messaggio conferma che Hamilton si sente “re-set and refreshed”, pronto a ripartire con energia dopo una stagione complicata. La dichiarazione di impegno verso i tifosi è stata netta: “I’m not going anywhere, so stick with me.

For a moment, I forgot who I was, but thanks to you and your support you’re not going to see that mindset again.”

Questa ripresa di fiducia arriva in un momento cruciale: la Ferrari ha mostrato segnali incoraggianti durante i test, e Hamilton sembra pronto a guidare la squadra verso risultati migliori.