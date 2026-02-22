Eileen Gu conferma il suo dominio nel freestyle halfpipe, conquistando la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La competizione, tenutasi a Livigno, ha visto la campionessa cinese imporsi con un punteggio eccezionale di 94,75 nella finale.

La gara e il podio

La finale dell’halfpipe, inizialmente prevista per la sera precedente, è stata rinviata a causa di una forte nevicata che ha reso impraticabili le piste. Nella sessione conclusiva, disputata sotto un sole splendente, Eileen Gu ha messo a segno la sua migliore performance, assicurandosi il primo posto.

Alle sue spalle, la connazionale Li Fanghui ha conquistato l’argento con 93 punti, mentre la britannica Zoe Atkin si è aggiudicata il bronzo con 92,50.

Il bilancio per Gu

Questa medaglia d’oro rappresenta il terzo podio per Eileen Gu in questa edizione dei Giochi. La sciatrice, nata negli Stati Uniti ma in gara per la Cina, aveva già ottenuto due argenti nello slopestyle e nel big air. Con questa vittoria, Gu consolida ulteriormente il suo status di sciatrice freestyle più decorata nella storia olimpica, aggiungendo un altro prestigioso titolo alla sua carriera.

Una conferma attesa

La vittoria di Eileen Gu nell’halfpipe non è una sorpresa, dato il suo successo già ottenuto a Pechino 2022. La sua performance a Livigno ha confermato la sua straordinaria abilità e la sua capacità di eccellere anche in condizioni climatiche variabili. La gara ha offerto uno spettacolo avvincente, con atlete di altissimo livello che si sono contese il podio, contribuendo al successo dell’evento olimpico.