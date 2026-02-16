L’UAE Tour 2026 prende il via oggi con la sua prima tappa, una frazione di 144 chilometri da Madinat Zayed Majlis a Liwa Palace. Tra i protagonisti più attesi figura lo sprinter italiano Jonathan Milan, determinato a conquistare la prima maglia di leader della classifica generale.

La tappa presenta un profilo altimetrico mosso, caratterizzato da salite e discese che potrebbero offrire opportunità sia agli attaccanti sia ai velocisti dotati di maggiore resistenza. Questo percorso sembra particolarmente adatto a Milan, che ha dimostrato un buon ritmo nelle prime fasi della stagione.

Un elemento di rilievo che modifica gli equilibri della corsa è l’assenza di Tadej Pogacar, vincitore dell’edizione precedente. Il campione sloveno ha infatti deciso di modificare il suo calendario stagionale, rinviando il suo esordio all’UAE Tour e tornando in gara solo il 7 marzo per le Strade Bianche.

Contesto della tappa

Il tracciato di 144 chilometri, con partenza da Madinat Zayed Majlis e arrivo a Liwa Palace, alterna tratti pianeggianti a sezioni ondulate. Pur non presentando asperità estreme, queste caratteristiche rendono la tappa ideale per corridori come Milan, capaci di effettuare sprint in salita e di resistere in gruppi ristretti o selezionati.

L’annunciata assenza di Pogacar, comunicata prima della partenza, rappresenta un cambiamento significativo per la corsa.

Il ciclista sloveno ha scelto di concentrarsi sulla preparazione specifica per le Strade Bianche, posticipando il suo debutto stagionale.

Attese e possibili sviluppi

La tappa odierna è considerata una potenziale volata di gruppo, ma le caratteristiche del percorso, con le sue salite e discese, potrebbero favorire azioni di fuga o selezioni nel finale. Jonathan Milan, forte del suo spunto veloce e della condizione fisica mostrata in avvio di stagione, ha un’ottima occasione per ottenere un risultato di prestigio e indossare la maglia di leader fin dalla prima giornata.

La diretta testuale di OA Sport conferma l’obiettivo di Milan, definendolo “a caccia della prima maglia di leader” e sottolineando il suo buon ritmo iniziale, unito alle caratteristiche del percorso che sembrano favorirlo.

Dettagli sull'UAE Tour 2026

L’UAE Tour 2026 rappresenta l’ottava edizione di questa competizione ciclistica. La corsa è valida come terza prova del calendario UCI World Tour 2026 e si articola in sette tappe, per un totale di 1.004,2 chilometri, svolgendosi dal 16 al 22 febbraio. La tappa inaugurale, in programma oggi, copre la distanza di 144 chilometri tra Madinat Zayed Majlis e Liwa Palace.

Questi dettagli contestualizzano la gara e confermano la rilevanza della tappa odierna all’interno del programma generale dell’evento.