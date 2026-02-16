Oggi si disputa la prima tappa dell’UAE Tour 2026, da Madinat Zayed Majlis a Liwa Palace, lunga 144 chilometri. Jonathan Milan è tra i protagonisti in cerca della prima maglia di leader della generale. La corsa, caratterizzata da salite e discese che potrebbero favorire attaccanti e velocisti, si svolge in un contesto di grande attesa, soprattutto per l’assenza di Tadej Pogacar, che ha deciso di posticipare il suo debutto stagionale.

Il contesto della tappa

La frazione odierna, di 144 chilometri, si snoda tra Madinat Zayed Majlis e Liwa Palace. Il tracciato alterna saliscendi e potrebbe favorire corridori aggressivi e sprinter in buona condizione.

L’assenza di Pogacar, vincitore dell’edizione precedente, rappresenta una novità significativa e apre scenari imprevedibili per la leadership della corsa.

Le ambizioni di Milan

Jonathan Milan, già protagonista nelle prime fasi della gara, punta a conquistare la prima maglia di leader della generale. La sua condizione e il tracciato favorevole lo rendono uno dei favoriti per la vittoria di tappa e per indossare la maglia rossa.

Calendario e favoriti dell’UAE Tour 2026

Secondo il programma ufficiale dell’UAE Tour 2026, la prima tappa si svolge oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Le tappe successive includono una cronometro individuale di 12,2 km il 17 febbraio, la salita a Jebel Mobrah il 18, e la conclusiva ascesa a Jebel Hafeet il 21, prima dello sprint finale ad Abu Dhabi il 22 febbraio.

Tra i favoriti figura Remco Evenepoel, reduce da cinque vittorie in otto giorni e atteso protagonista nella cronometro e nelle tappe decisive. Altri contendenti di rilievo sono Isaac del Toro e Adam Yates del team UAE Team Emirates.